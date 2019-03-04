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Палестино-израильский конфликт

СМИ: израильские самолеты нанесли ракетные удары по сектору Газа

По данным Samaa News, были атакованы позиции палестинского сопротивления

КАИР, 4 марта. /ТАСС/. Боевые израильские самолеты нанесли в понедельник несколько ракетных ударов по блокированному сектору Газа. Об этом сообщило информационное интернет-издание Samaa News.

По имеющимся данным, атакам с воздуха подвергся район на востоке населенного пункта Дейр аль-Балах, расположенного в центральной части анклава. Еще несколько ракет было выпущено израильскими самолетами восточнее города Рафах и по региону на юго-востоке административного центра сектора - города Газа.

Отмечается, что израильскими ВВС "были атакованы позиции палестинского сопротивления". Объектам, которые стали целями бомбардировки, нанесен значительный материальный ущерб. Samaa News указывает, что в момент атаки "людей на позициях не было".

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ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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