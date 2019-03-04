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МИД Украины выразил протест РФ в связи с задержанием в Крыму архиепископа "новой церкви"

Его задержали 3 марта за мелкое хулиганство, а затем отпустили без составления протокола

КИЕВ, 4 марта. /ТАСС/. Украинское внешнеполитическое ведомство выразило протест Российской Федерации в связи с задержанием накануне в Крыму руководителя информационного отдела новой церковной структуры - Православной церкви Украины (ПЦУ) архиепископа Климента. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе МИД Украины.

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"МИД Украины выражает протест Российской Федерации и ее оккупационной власти на территории Автономной Республики Крым по поводу безосновательного задержания архиепископа Православной церкви Украины Климента", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В пресс-службе призвали мировое сообщество и правозащитные организации осудить этот инцидент.

Накануне, 3 марта, в Симферополе за мелкое хулиганство был задержан архиепископ раскольнической ПЦУ Климент. Позже его адвокат сообщил, что представитель церкви был отпущен без составления протокола.

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