МИД Украины выразил протест РФ в связи с задержанием в Крыму архиепископа "новой церкви"

КИЕВ, 4 марта. /ТАСС/. Украинское внешнеполитическое ведомство выразило протест Российской Федерации в связи с задержанием накануне в Крыму руководителя информационного отдела новой церковной структуры - Православной церкви Украины (ПЦУ) архиепископа Климента. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе МИД Украины.

"МИД Украины выражает протест Российской Федерации и ее оккупационной власти на территории Автономной Республики Крым по поводу безосновательного задержания архиепископа Православной церкви Украины Климента", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В пресс-службе призвали мировое сообщество и правозащитные организации осудить этот инцидент.

Накануне, 3 марта, в Симферополе за мелкое хулиганство был задержан архиепископ раскольнической ПЦУ Климент. Позже его адвокат сообщил, что представитель церкви был отпущен без составления протокола.