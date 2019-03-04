США с 19 марта выборочно разрешат американцам судиться за собственность на Кубе

ВАШИНГТОН, 4 марта. /ТАСС/. Правительство США разрешит с 19 марта американцам кубинского происхождения подавать иски в американские суды на ряд кубинских компаний, контролирующие собственность на острове, которая была в прошлом веке национализирована кубинскими властями, однако до 17 апреля будет сохранен запрет на подачу исков на зарубежные компании, работающие на Кубе. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Госдепартамента.

Как отмечается, речь идет о тех кубинских компаниях, которые входят в список запрещенных организаций. В него включены организации, находящиеся под контролем военных, разведки и служб безопасности Кубы. С точки зрения Вашингтона, эти структуры несут прямую ответственность за репрессии против кубинского народа.

В 2018 году информационная служба McClatchy сообщала, что около 6 тыс. исков было подано гражданами США, собственность которых была национализирована правительством островного государства. Однако американские власти регулярно приостанавливали действие закона Хелмса-Бертона от 1996 года, который позволяет американцам подавать в суд на иностранные компании, занимающиеся бизнесом в США и инвестировавшие в эту собственность на острове. США опасаются, что такие судебные процессы испортят отношения с союзниками и наводнят суды.

США разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности на острове. После этого Вашингтон объявил о введении в отношении страны торгово-экономического эмбарго.

В декабре 2014 года на тот момент действующий американский лидер Барак Обама признал, что прежняя политика Вашингтона в отношении Гаваны не работает и объявил о начале движения к нормализации двусторонних связей и смягчении санкций в отношении Кубы. Однако сближение двух стран приостановилось после того, как в январе 2017 года США возглавил Трамп - сторонник более жесткой линии в отношении Кубы. Он ужесточил правила поездок в карибскую страну для граждан США и ввел запрет на ведение бизнеса с организациями, контролируемыми кубинскими военными.