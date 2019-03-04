CNN: в Палате представителей Конгресса США началось расследование действий Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 4 марта. /ТАСС/. Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США начал в понедельник расследование, касающееся предвыборной кампании Дональда Трампа, деятельности его переходной команды после победы на выборах, а также бизнеса американского лидера. Об этом сообщила телекомпания CNN.

Сотрудники комитета направили 81 письмо частным лицам и организациям - в том числе в Белый дом, министерство юстиции, высокопоставленным сотрудникам предвыборной кампании Трампа и его сыновьям - с требованием в течение двух недель представить запрошенные для расследования документы. В случае отказа комитет может направить им повестки с требованием явиться в Конгресс для дачи показаний.

По утверждению CNN, в ходе расследования будут изучаться такие вопросы, как возможное воспрепятствование осуществлению правосудия, "сговор" с Россией и злоупотребление полномочиями. Полученная информация может быть использована в качестве основания для процедуры импичмента.

Комитет начал расследование в условиях, когда близится к завершению другое расследование - спецпрокурора Роберта Мюллера. Материалы запрошены и у тех, кто ранее уже давал показания сотрудникам аппарата спецпрокурора. В юридическом комитете намерены провести тщательный анализ запрошенной информации, а потом принимать решения о том, кого именно вызывать на открытые слушания.

Председатель юридического комитета Палаты представителей Джерри Надлер (демократ от штата Нью-Йорк) в интервью телекомпании ABC в воскресенье отметил, что пока слишком рано говорить о процедуре импичмента. "В данный момент у нас нет четко разложенных по полочкам улик и всего необходимого для импичмента", - отметил он, добавив при этом, что с его точки зрения президент Трамп препятствовал осуществлению правосудия.

Спецпрокурор Роберт Мюллер уже почти два года занимается расследованием якобы имевших место попыток влияния на выборы в США в 2016 году, а также выясняет, не совершил ли глава государства преступлений в период своей предвыборной кампании или уже во время президентства. Президент США Дональд Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами РФ в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.