В зарубежном голосовании на выборах в парламент Эстонии победила Консервативная партия

ТАЛЛИН, 4 марта. /ТАСС/. Граждане Эстонии, за рубежом принимавшие участие в выборах в парламент страны, голосовали в основном за Консервативную народную партию Эстонии (EKRE). Об этом свидетельствуют данные, которые со ссылкой на Республиканскую избирательную комиссию приводит в понедельник агентство BNS.

В выборах за рубежом приняли участие 2106 граждан, из которых 921 (43,7%) проголосовали за EKRE. Второй результат у Партии реформ (360 голосов или 17%), далее идут Социал-демократическая партия (211 или 10%), Центристская партия (200 или 9,5%), "Отечество" (191 или 9%). Остальные партии не преодолели пятипроцентного барьера.

Голосование за рубежом на выборах в парламент Эстонии проходило с 16 по 21 февраля в 35 странах, в том числе в России, на 40 участках. По официальным данным, всего за рубежом зарегистрирован 77881 эстонский избиратель.

Голосование на выборах в 101-местный парламент Эстонии (Рийгикогу) прошло 3 марта. По предварительным данным, по итогам обработки 100% бюллетеней на выборах в Рийгикогу лидирует Партия реформ, получив 162332 голоса или 28,8%. Это дает ей шансы получить 34 мандата из 101. Центристская партия получила 129823 голоса (23%, 26 мест), Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) - 100439 (17,8%, 19 мест), "Отечество" - 64239 (11,4%, 12 мандатов), Социал-демократическая партия - 55349 голосов (9,8%, 10 мандатов).