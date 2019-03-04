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Макрон выступает за полный пересмотр Шенгенской системы

Президент Франции считает, что необходимо создать "общую пограничную полицию и общеевропейский офис по предоставлению убежища"

ПАРИЖ, 4 марта. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон считает необходимым коренным образом пересмотреть устройство и действие Шенгенской системы. Об этом, как сообщило в понедельник агентство France-Presse, президент пишет в статье с изложением его взглядов на будущее Европы. Она будут опубликована крупнейшими европейскими газетами в номерах за вторник.

"Нам следует в корне пересмотреть Шенгенскую систему" с тем, чтобы обеспечить с ее помощью людям "свободу в условиях безопасности", пишет Макрон. В этой связи французский президент считает необходимым, чтобы "была создана общая пограничная полиция и общеевропейский офис по предоставлению убежища". Новая система должна предусматривать "строгие обязательства стран по осуществлению контроля".

Также в рамках системы необходимо реализовывать "меры общеевропейской солидарности - то есть будет существовать общая политика в сфере предоставления убежища, предусматривающая единые правила приема [мигрантов] или отказа им в предоставлении убежища". Все это будет осуществляться "под эгидой Европейского совета по внутренней безопасности".

Теги
ФранцияМакрон, Эмманюэль
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