Макрон предлагает создать агентство по защите от кибератак и манипуляций

ПАРИЖ, 5 марта. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон считает необходимым создать европейское агентство по безопасности стран сообщества, которое поможет им обеспечить защиту избирательного процесса от кибератак и манипуляций. Об этом Макрон пишет в программной статье, опубликованной во вторник газетами 28 стран, а также тремя десятками французских изданий. Как сообщает газета Le Parisien, президент также считает необходимым "запретить финансирование европейских политических партий иностранными государствами".

"Я предлагаю создать Европейское агентство по защите демократии, которое предоставит европейских экспертов каждому государству-члену для защиты избирательного процесса от кибератак и манипуляций", - сообщает президент Франции.

Макрон напоминает в этой связи, что в конце мая состоятся выборы в Европейский парламент, которые будут иметь решающее значение для будущего всего континента.

"Никогда еще со времен Второй мировой войны Европа не была столь необходима. И в то же время никогда еще Европа не находилась в такой опасности", - подчеркивает французский президент.