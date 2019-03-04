Макрон предложил провести Конференцию для Европы

ПАРИЖ, 5 марта. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон считает необходимым, чтобы страны Старого континента достигли договоренности о проведении Конференции для Европы. Об этом он пишет в программной статье, опубликованной газетами 28 стран, а также тремя десятками французских изданий в номерах за вторник. Материал озаглавлен "За европейское возрождение".

"Давайте до конца года, действуя на уровне европейских институтов и европейских государств, обеспечим проведение Конференции за Европу с тем, чтобы таким образом предложить всем преобразования, необходимые для развития нашего политического проекта. Такой диалог должен вестись без табу, даже с пересмотром существующих договоров", - пишет французский президент.

Он уточняет, что в данной конференции смогут участвовать "отобранные группы граждан". В ходе нее "будут заслушаны специалисты из университетов, религиозные деятели, духовные лидеры". "Конференция позволит разработать дорожную карту для Европейского союза, воплотив в конкретные действия наши основные приоритеты", - отмечает Макрон.

Президент Франции при этом признает: "У нас будут разногласия". "Но разве лучше застывшая Европы той Европы, которая продвигается вперед, подчас на различных скоростях, но оставаясь открытой для всех?" - задается вопросом французский политик. Он считает главными целями действий в Европе "свободу, защиту граждан и прогресс". "Мы не имеем права предоставлять националистам возможность использовать в своих целях гнев народа, мы не имеем права быть лунатиками ослабшей Европы", - пишет Макрон.

"В той Европе, которую мы создадим, народ станет хозяином своей судьбы. И в этой Европе, я уверен, найдется место для Великобритании", - подчеркивает Макрон. В своей статье президент Франции, перечисляя приоритетные проекты, призывает создать "Европейский банк по климату, предназначенный для финансирования климатического перехода". Также он считает нужным "учредить общеевропейскую санитарную службу для усиления контроля над продуктами питания".

Важной задачей называет Макрон и обеспечение европейского надзора над крупными цифровыми платформами, с тем чтобы регулировать их деятельность. Также должны быть приняты меры к тому, чтобы гарантировать в странах ЕС финансирование инноваций, обеспечив при этом "новому Европейскому совету по инновациям бюджет, сравнимый с подобным в Соединенных Штатах".