Трюдо принял отставку главы Совета казначейства Канады

ОТТАВА, 5 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо принял отставку председателя Совета казначейства и члена кабинета министров правительства Джейн Филпотт, которая решила покинуть свой пост в связи со скандалом вокруг бывшего канадского министра юстиции и генпрокурора Джоди Уилсон-Рейбоулд. Об этом в понедельник сообщил пресс-секретарь премьера Кэмерон Ахмад.

"Ранее сегодня [4 марта] премьер-министр поговорил с Джейн Филпотт, которая проинформировала его о своем решении уйти в отставку. Премьер-министр принял ее и поблагодарил госпожу Филпотт за многолетнюю службу", - сказал он. Ахмад уточнил, что полномочия председателя Совета казначейства переданы министру государственных услуг, закупок и обеспечения доступности Карле Куолтроу.

В понедельник Филпотт сообщила, что намерена покинуть правительство из-за "свидетельств попыток политиков и/или должностных лиц оказать давление на бывшего генпрокурора с целью вмешательства в уголовное дело компании SNC Lavalin".

В начале февраля газета The Globe and Mail сообщила со ссылкой на анонимные источники, что канцелярия премьер-министра Джастина Трюдо якобы оказывала давление на бывшего генпрокурора и министра юстиции Уилсон-Рейбоулд (занимала должность с ноября 2015 года по январь 2019 года, затем получила новый министерский портфель), чтобы помочь канадской инженерно-строительной компании SNC Lavalin избежать уголовного преследования по делу о мошенничестве. В связи с этим 12 февраля она ушла в отставку. На прошлой неделе Уилсон-Рейбоулд заявила членам комитета юстиции нижней палаты канадского парламента (Палаты общин) о давлении на нее со стороны канцелярии Трюдо по делу SNC Lavalin. В доказательство она предоставила переписку по электронной почте и СМС с членами канцелярии, а также пересказала часть телефонных и личных бесед с ними.

Премьер-министр Трюдо уже заявил, что не согласен с выводами бывшего генерального прокурора.