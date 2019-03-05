Lockheed Martin получила аванс в почти $1 млрд на поставку Саудовской Аравии системы ПРО

ВАШИНГТОН, 5 марта. /ТАСС/. Корпорация Lockheed Martin получила от Агентства по противоракетной обороне США авансовый платеж в размере $946 млн на поставку Саудовской Аравии американской системы противоракетной обороны THAAD. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении Пентагона.

В документе отмечается, что Lockheed Martin получил "смешанный контракт без применения процедуры конкурентных торгов" на сумму в $946 млн. Отчетный период установлен с 28 февраля 2019 года по 31 октября 2026 года.

В прошлом году Саудовская Аравия подписала с США межправительственное соглашение о покупке американской системы противоракетной обороны THAAD на сумму в $15 млрд. Стороны подписали окончательный договор 26 ноября.

После убийства журналиста Джамаля Хашкаджи в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле американские законодатели подвергли резкой критике контракты США по продаже вооружений Саудовской Аравии на $110 млрд. Однако данная сделка, касающаяся передачи THAAD, получила одобрение Конгресса еще в прошлом году.

THAAD - мобильный зенитный ракетный комплекс наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата баллистических ракет средней и меньшей дальности на конечном участке траектории в течение последней минуты подлета к цели. Включает три пусковые установки, 24 противоракеты и командный пункт. Дальность - до 200 км, высота перехвата - до 150 км, скорость - до 3 км/с, радиус действия радара - до 2 тыс. км.