NBC: экс-менеджер Мэрайи Кэри предъявила иск на $1 млн бывшему бизнес-партнеру Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 5 марта. /ТАСС/. Американская телепродюсер Стелла Булочникова-Столпер предъявила иск на $1 млн бизнесмену российского происхождения Феликсу Сэтеру, который в прошлом поддерживал деловые связи с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщила в понедельник телекомпания NBC.

По ее данным, иск подан в федеральный суд нью-йоркского района Бруклин. Истица в прошлом являлась менеджером поп-звезды Мэрайи Кэри и занимается продюсированием риалити-шоу на телевидении. Согласно иску, Столпер в детстве была знакома с Сэтером, но не виделась с ним много лет до случайной встречи на похоронах в ноябре 2017 года. Женщина обвиняет предпринимателя в том, что он "воспользовался ее эмоциональным состоянием и детской дружбой", чтобы использовать в своих целях "ее обширные связи в индустрии развлечений".

Как поясняет телекомпания, осенью прошлого года Столпер пришла к заключению, что ее друг детства со своим помощником Калсоном Кэмом злоупотребляют ее гостеприимством и вмешиваются в ее бизнес и личную жизнь. Поэтому женщина потребовала от ответчиков покинуть ее дом в Лос-Анджелесе навсегда, что они сделали только через месяц.

Столпер обвиняет Кэма в "создании доступа через электронный "черный ход" в ее компьютер и устройства, в том числе предназначенные для управления фирмой Wikked Entertainment, другими предприятиями и для поддержания личных связей". Столпер требует вернуть ей копии "цифровых и электронных файлов", в которых хранилась информация о клиентах, деловые предложения, контракты и фотографии, сумма нанесенного ущерба оценивается в один миллион долларов.

Газета The Washington Post сообщала ранее, что Сэтер уже в период избирательной кампании в 2015 году предлагал руководству Trump Organization заняться строительством башни Trump Tower в Москве. По данным издания, бизнесмен упрашивал Трампа приехать в столицу России и представить там предложение по строительству небоскреба, однако этого так и не произошло. Как писало издание, возникли сложности с земельным участком и разрешениями на строительство, в результате в конце января 2016 года проект свернули.