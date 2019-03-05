Минфин США просит Конгресс повысить потолок госдолга

ВАШИНГТОН, 5 марта. /ТАСС/. Министерство финансов США использует "чрезвычайные меры" для продолжения финансовых операций в связи с тем, что страна достигла потолка госдолга, который законодатели должны повысить в ближайшее время. Об этом говорится в опубликованном в понедельник ведомством письме его руководителя Стивена Мнучина, направленном лидерам Республиканской и Демократической партии в Конгрессе США.

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Согласно действующему законодательству, правительство могло неограниченно увеличивать федеральные займы до 2 марта. После этого заработал так называемый потолок госдолга, который не позволил заимствовать выше уровня задолженности, достигнутой к этому сроку. Минфин задействовал "чрезвычайные меры" для продолжения финансовых операций, такой процесс может продолжаться в течение всего нескольких месяцев, после чего Конгресс должен повысить потолок госдолга, чтобы исключить возможность дефолта.

Говоря о чрезвычайных мерах, Мнучин подчеркнул, что они вступают в силу 4 марта и продолжатся до 5 июня.

"Я хотел бы призвать Конгресс защитить всю веру и доверие Соединенным Штатам, действуя так, чтобы как можно скорее увеличить установленный законом потолок госдолга", - отметил министр.