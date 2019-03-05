Глава минюста США не намерен устраняться от расследования по РФ

ВАШИНГТОН, 5 марта. /ТАСС/. Министр юстиции и генпрокурор США Уильям Барр не намерен устраняться и брать самоотвод в деле расследования приписываемых Москве попыток вмешательства в ход американской предвыборной кампании. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении пресс-секретаря министерства юстиции США Керри Кьюпек.

"После утверждения [Конгрессом США] Барра на пост министра [юстиции] высокопоставленные должностные лица, отвечающие за вопросы соблюдения этики, сообщили, что Барр не должен самоустраняться от расследования, проводимого спецпрокурором [Робертом Мюллером]. В соответствии с этим советом Барр решил не самоустраняться", - отметила она.

В ноябре прошлого года исполняющий обязанности главы минюста и генпрокурора США Мэтью Уитэкер принял аналогичное решение. Ранее ряд законодателей, в том числе лидеры демократов в Конгрессе, призвали Барра взять самоотвод в деле данного разбирательства, как сделал ранее отправленный в отставку министр юстиции Джефф Сешнс. Таким образом, Барр продолжит курировать расследование Мюллера.

Президент США Дональд Трамп отправил его в прошлом году в отставку, назначив исполняющим обязанности министра Уитэкера. Последний занимал пост начальника аппарата генпрокурора. По словам Кьюпек, Уитэкер покинул Минюст, минувшая суббота стала его последним рабочим днем.

Глава государства неоднократно публично критиковал Сешнса. Главная причина резкого недовольства Трампа уходящим министром юстиции заключалась в том, что именно Сешнс принял решение о проведении независимого расследования обстоятельств якобы имевшего места вмешательства России в ход президентских выборов в США в 2016 году. Возглавил это разбирательство в мае 2017 года Мюллер, в прошлом являвшийся директором ФБР США.

Спецслужбы США приписывают России вмешательство в избирательный процесс в США в 2016 году. Расследования на этот счет продолжают вести ФБР, спецкомитет по разведке Сената, а также аппарат Мюллера. Трамп и его ближайшие помощники неоднократно отвергали все обвинения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании 2016 года. Москва также множество раз называла беспочвенными утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.