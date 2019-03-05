Полиция Индонезии предупредила о растущей угрозе дезинформации перед выборами президента

ТАСС, 5 марта. Правоохранительные органы Индонезии предупредили о растущей угрозе дезинформации и распространения слухов по мере приближения президентских выборов, намеченных на 17 апреля. Об этом пишет во вторник газета The Straits Times со ссылкой на замначальника национальной полиции Ари Сукманто.

"Чем ближе день голосования, тем больше будет недостоверной информации. Мы видели, как это было на президентских выборах в США в 2016 году", - сказал он. По его словам, "правоохранительные органы будут принимать жесткие меры для предотвращения распространения дезинформации особенно в популярных в стране социальных сетях". Полицейский призвал "общественность критически относиться к поступающей информации".

В прошлом году власти были близки к блокировке в стране Facebook из-за скандала вокруг британской фирмы Cambridge Analytica, которой удалось собрать личные данные более чем 50 млн пользователей социальной сети, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Как рассказали тогда газете The New York Times бывшие сотрудники компании, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы для потенциального влияния на их голоса. На сегодняшний день число пользователей Facebook в Индонезии превышает 110 млн человек.

Президентские выборы пройдут 17 апреля. В них примут участие нынешний президент Джоко Видодо и командующий сил специального назначения в отставке Прабово Субианто. Принять участие в голосовании смогут около 193 млн из 260 млн жителей Индонезии, которая является крупнейшей мусульманской страной в мире.