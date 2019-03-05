Суд США приостановил указание обнародовать заключение о вскрытии тела Михаила Лесина

ВАШИНГТОН, 5 марта. /ТАСС/. Суд американской столицы приостановил действие собственного распоряжения о том, чтобы местные власти обнародовали протокол патологоанатомического исследования тела бывшего министра по делам печати и телерадиовещания России Михаила Лесина, которое было произведено после его смерти в Вашингтоне в ноябре 2015 года. Как сообщили в понедельник корреспонденту ТАСС в аппарате суда, судья Хирам Пьюир-Луго таким образом удовлетворил запрос властей Вашингтона, добивавшихся замораживания решения об обнародовании результатов вскрытия.

Мэрия столицы США, которую на процессе представляет заместитель генерального прокурора федерального округа Колумбия Алекс Карпински, попросила суд приостановить на 23 дня действие постановления о необходимости обнародования упомянутых данных.

Карпински уточнил, что власти Вашингтона не исключают подачи апелляции на предыдущее решение суда, предписывающее обнародовать результаты аутопсии.

Пьюиг-Луго согласился с запросом властей Вашингтона и вынес 25 февраля решение о том, что действие его предыдущего распоряжения по данному делу приостанавливается до 15 марта.

Ход дела

Постановление о необходимости обнародования результатов вскрытия судья вынес 13 февраля. Он предписал вашингтонским властям сделать это до 20 февраля.

Получения результатов вскрытия добивается корреспондент финансируемой правительством США радиостанции "Свобода/ Свободная Европа" Майк Экел, который в конце 2017 года подал иск к властям столичного округа Колумбия. Он настаивал на предоставлении ему этих данных на основании американского Закона о свободе информации. Власти Вашингтона, между тем, возражали против разглашения этих конфиденциальных сведений.

Управление полиции столицы США 14 февраля подчеркнуло, что его выводы об обстоятельствах смерти Лесина не изменились. "Управление полиции Вашингтона не отказывается от своего изначального утверждения о том, что смерть господина Лесина не являлась убийством", - заявила корреспонденту ТАСС сотрудник пресс-службы этого ведомства Алейна Гертц. Сохранение в силе этого вывода управление, а также Федеральное бюро расследований США уже подтверждали летом 2017 года. Они сделали этот шаг после того, как издание "Баззфид" распространило утверждения о том, что смерть Лесина не являлась несчастным случаем.

В октябре 2016 года аппарат прокурора округа Колумбия опубликовал заявление о смерти Лесина. В документе говорилось, что бывший министр умер в результате несчастного случая. Расследование по этому делу завершено.

В заявлении отмечалось, что по итогам расследования, продолжавшегося почти год, "главный судмедэксперт округа Колумбия изменил формулировку относительно причины смерти Лесина с "не установлена" на "несчастный случай", второстепенной причиной смерти стало сильное отравление алкоголем". Следователи выяснили, что Лесин вошел в свой номер гостиницы Dupont Circle в центре американской столицы в 10:48 по местному времени 4 ноября 2015 после того, как в течение нескольких дней употреблял алкоголь. "[При этом] телесные повреждения, которые привели к его смерти, он получил в то время, когда находился в номере один", - подчеркнула прокуратура. Лесин был найден мертвым в этой гостинице утром 5 ноября 2015 года.