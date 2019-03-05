ЕС подтвердил исключение экс-главы администрации Януковича из санкционного списка

БРЮССЕЛЬ, 5 марта. /ТАСС/. Совет ЕС продлил на год санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения, исключив при этом из санкционного списка экс-главу администрации Януковича Андрея Клюева. Об этом говорится в опубликованном во вторник в Официальном журнале ЕС постановлении Совета Евросоюза.

"Совет ЕС продлил до 6 марта 2020 года замораживание активов в отношении 12 лиц (включая экс-президента Украины Виктора Януковича и его ближайшее окружение - прим. ТАСС), идентифицированных как ответственных за нецелевое использование украинских государственных фондов и своего служебного положения. Запретительные меры в отношении Андрея Клюева продлены не были", - говорится в заявлении.

Андрей Клюев исключен из санкционного списка в соответствии с решением суда ЕС по его иску. 27 февраля это решение согласовали постоянные представители 28 стран - членов Евросоюза.

Евросоюз ввел 5 марта 2014 года целевые санкции в отношении 18 граждан Украины, включая Януковича, двух его сыновей, бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова и приближенных к ним лиц. Санкции были введены на один год и включали запрет на въезд на территорию сообщества и замораживание банковских активов фигурантов черного списка. Основанием для введения санкций ЕС назвал "нецелевое использование государственных средств". На протяжении последующих лет ЕС вносил незначительные изменения в этот список, то расширяя, то сокращая его.