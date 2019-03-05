СМИ: Индия оснастит истребители Су-30МКИ израильскими высокоточными бомбами

ТАСС, 5 марта. Индия оснастит свои многоцелевые истребители Су-30МКИ высокоточными бомбами израильского производства Spice-2000, применявшимися при ударе индийских ВВС по лагерю боевиков в пакистанской части Кашмира. Об этом сообщило во вторник агентство ANI.

"До сих пор единственным носителем таких бомб в индийских ВВС являлся "Мираж-2000". Теперь мы устанавливаем их на истребители Су-30МКИ, чтобы повысить ударную мощь наших ВВС", - сказал в интервью агентству источник в штабе ВВС.

По его словам, оснащение Су-30МКИ израильскими бомбами во много раз повысит ударный потенциал Военно-воздушных сил Индии, поскольку это оружие способно поражать цели противника с высокой точностью.

По данным ANI, несколько лет назад Индия приобрела у Израиля около 200 бомб Spice-2000.

В результате их применения 26 февраля, когда истребители-бомбардировщики "Мираж-2000" нанесли удар по лагерю экстремистской группировки "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда") на подконтрольной Пакистану части Кашмира, были уничтожены от 200 до 300 боевиков, их оружие и боеприпасы. Авианалет был осуществлен после того, как группировка взяла на себя ответственность за нападение на военную колонну в индийском штате Джамму и Кашмир, в результате которого 14 февраля погибли более 40 человек.