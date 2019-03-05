СМИ: Чехия отказала во въезде члену российской правительственной делегации

ПРАГА, 5 марта. /ТАСС/. Чехия отказала во въезде в страну члену российской делегации, прибывшей на предстоящее в среду в Праге заседание российско-чешской межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Об этом сообщило во вторник пражское сетевое издание info.cz.

Согласно изданию, во въезде "по соображениям безопасности" было отказано члену российской делегации, который прибыл в понедельник в Прагу. Он якобы сотрудничает с российскими спецслужбами.

МИД Чехии и посольство России в республике воздерживаются от комментариев.