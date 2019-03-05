МИД Чехии не комментирует инцидент с отказом во въезде в республику члену делегации России

ПРАГА, 5 марта. /ТАСС/. МИД Чехии на планирует комментировать инцидент с отказом во въезде в республику представителю МИД РФ, направлявшемуся в составе официальной делегации для участия в запланированном на среду заседании российско-чешской межправительственной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству. Об этом сообщил во вторник журналистам представитель внешнеполитического ведомства Михал Бухачек.

"Министерство иностранных дел не комментирует данный случай", - отметил он.

Ранее чешские СМИ сообщили об отказе во въезде в республику "по соображениям безопасности" члену российской делегации. Посольство РФ в республике назвало эти действиями недружественными и не соответствующими характеру чешско-российских отношений, которые не останутся без ответа.