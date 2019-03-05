Sky: Великобритания предложила ЕС заключить отдельное соглашение по правам граждан

ЛОНДОН, 5 марта. /ТАСС/. Великобритания предложила Евросоюзу (ЕС) в случае отсутствия сделки по Brexit оформить тему гарантий прав европейских граждан, проживающих в Соединенном Королевстве, и британцев, живущих на территории ЕС, в виде отдельного соглашения. Как информировал во вторник телеканал Sky News, письмо с подобным предложением британский министр по вопросам Brexit Стивен Баркли направил своему коллеге, главному переговорщику по теме Brexit со стороны ЕС Мишелю Барнье.

По информации телеканала, идея Лондона заключается в том, чтобы создать гарантию взаимного соблюдения прав 4,5 млн граждан Евросоюза в Великобритании и наоборот в случае, если британский парламент откажется проголосовать за сделку с ЕС об условиях Brexit, и 29 марта Королевство покинет европейское сообщество без какого-либо соглашения.

Реакция Брюсселя на это предложение пока не известна.

Выход Соединенного Королевства из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года. Если Лондон и Брюссель так и не смогут добиться одобрения сделки британским парламентом, то не исключена вероятность Brexit без сделки. Подобный вариант развития ситуации предусматривает одновременное прекращение членства в таможенном союзе ЕС и едином европейском рынке и введение пошлин на британские товары, продаваемые на европейском рынке. В краткосрочной перспективе Brexit без сделки может затруднить транспортное сообщение между Великобританией и континентом, привести к дефициту некоторых категорий товаров, создать препятствия для торговли между Соединенным Королевством и странами ЕС.