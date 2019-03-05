Исследование: наиболее активно агиткампании на Украине ведут Порошенко, Тимошенко и Ляшко

КИЕВ, 5 марта. /ТАСС/. Наиболее масштабные агитационные кампании в преддверии президентских выборов на Украине проводят действующий президент Петр Порошенко, глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко и лидер радикалов Олег Ляшко. Об этом свидетельствуют данные отчета, подготовленного неправительственной украинской организацией "Гражданская сеть "Опора", специализирующейся на независимом общественном контроле за выборами.

"В феврале масштабные агитационные кампании по территориальному охвату и использованию различных типов агитации проводили три кандидата в президенты - Петр Порошенко, Юлия Тимошенко и Олег Ляшко", - сказано в отчете. Чуть менее интенсивной и комплексной была агитационная активность мэра Львова Андрея Садового и лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко, первый позднее снял свою кандидатуру в пользу второго. Некоторые "активные" кандидаты, согласно отчету, "использовали только отдельные типы агитации или концентрировались на определенных регионах", в частности, лидер рейтинга общественного мнения шоумен Владимир Зеленский предпочел наружную рекламу и агитацию в интернете, лидер оппозиционеров Юрий Бойко склонен проводить активную агитацию в ряде регионов страны.

"Существенно вырос масштаб осуществления агитации в формате установления партийных палаток и распространение через них партийных газет и других печатных информационных материалов. Такую форму активности использовали штабы Петра Порошенко, Юлии Тимошенко, Анатолия Гриценко, Андрея Садового, Олега Ляшко и Руслана Кошулинского (объединенный кандидат от националистических сил - прим. ТАСС)", - отмечено в исследовании. Эти же кандидаты активно проводят встречи с избирателями и уличные акции.

При этом в "Опоре" сообщили, что "формы неправомерного влияния на избирателей", например, "случаи предвыборной благотворительности", не носят массовый характер, однако в феврале к таким методам прибегал, в частности, Ляшко.

"Число активных кандидатов, которые публично проводят различные агитационные мероприятия, не превышает 26-28 человек (из более чем 40 кандидатов - прим. ТАСС). Остальные кандидаты не ведут заметной и целенаправленной работы по мобилизации и убеждению избирателей", - резюмировали общественники.

Очередные президентские выборы на Украине назначены на 31 марта. Согласно социологическому исследованию от центра "София", лидером рейтинга общественного мнения является Зеленский (18,3%), за ним следуют Тимошенко (15,4%), Порошенко (12,1%), Бойко (11,2%), Гриценко (6,4%). Ряд политических деятелей и украинских экспертов уже назвали нынешнюю избирательную кампанию самой грязной за всю историю независимости страны.