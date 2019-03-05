Общественники уличили Порошенко в использовании админресурса для предвыборной агитации

КИЕВ, 5 марта. /ТАСС/. Действующий президент Украины и подчиненные ему чиновники используют свои должностные возможности для освещения тезисов предвыборной программы Петра Порошенко. Об этом свидетельствуют данные отчета, подготовленного неправительственной украинской организацией "Гражданская сеть "Опора", специализирующейся на независимом общественном контроле за выборами.

"В феврале 2019 года наблюдатели "Опоры" зафиксировали ряд инцидентов и событий с признаками злоупотреблений административными ресурсами на выборах. По данным "Опоры", отдельные кандидаты на пост президента имеют возможности для использования административных ресурсов в собственных избирательных интересах. Это Александр Вилкул (кандидат от "Оппозиционного блока"), Руслан Кошулинский (кандидат от националистических сил), Петр Порошенко, Юлия Тимошенко (лидер "Батькивщины"), среди них наиболее выделяется активность действующего президента, кандидата-самовыдвиженца Петра Порошенко", - отмечено в исследовании.

Общественники признают, что в случае с Порошенко грань между агитацией и выполнением обязанностей президента нечеткая. "В условиях избирательной кампании сложно разграничить должностную и предвыборную активность Порошенко. К примеру, в феврале президент провел семь заседаний местных советов регионального развития <...> Председательство главы государства на заседаниях советов активно использовалось для освещения программных основ кандидата на пост президента и объявления де-факто предвыборных обещаний", - привели пример в отчете.

Кроме этого, представители организации зафиксировали случаи общественного обсуждения планов перспективного развития для предвыборной агитации в пользу Порошенко. "В феврале во время обсуждения планов перспективного развития в общинах Львовской области установлены прямые призывы голосовать за Порошенко и/или косвенная предвыборная агитация в его пользу, что осуществлялось народными депутатами и председателями райгосадминистраций", - сказано в исследовании.

Общественники также отмечают, что выборы президента совпали с началом реализации государственных мер по индексации пенсий и монетизации субсидий на оплату гражданами коммунальных услуг. "В этом контексте обращает на себя внимание непосредственное участие Порошенко в правительственном совещании по вопросам индексации пенсий 25 февраля 2019 года. При этом процесс осуществления пенсионных выплат и монетизации достаточно активно используется Порошенко в информационной кампании в свою поддержку, включая тематические заявления во время его региональных визитов", - констатировали эксперты.

В отчете также обращается внимание на "массовость практики освещения предвыборной активности Порошенко на официальных сайтах областных и районный госадминистраций", что содержит признаки нарушения закона о выборах.