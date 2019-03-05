Комиссия Ирана и "пятерки" рассмотрит реализацию иранского ядерного соглашения в Вене

ВЕНА, 6 марта. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Заседание совместной комиссии Ирана и "пятерки" международных посредников (Россия, Китай, Великобритания, Германия, Франция) рассмотрит вопросы выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской атомной программе в среду в Вене. Очередная встреча на уровне политических директоров пройдет под председательством генерального секретаря внешнеполитической службы Европейского союза Хельги Шмид. Одной из главных тем станет обсуждение европейского механизма внешнеторговых расчетов INSTEX, призванного содействовать торговле с Ираном в обход санкций США.

Как рассказал корреспонденту ТАСС постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, для российской стороны на встрече будет важно получить от стран "евротройки" (Великобритания, Германия, Франция) информацию о работе европейского механизма внешнеторговых расчетов INSTEX.

"Для нас особый интерес будет представлять информация о новом платежном механизме. Мы хотели бы посмотреть, насколько его использование могло бы отвечать нашим интересам и как все это будет организовано. Пока ясности у нас на этот счет нет. Может быть, заседание совместной комиссии внесет больше ясности", - отметил Ульянов.

Постпред также добавил, что Россия крайне негативно относится к попыткам США оказать давление на страны Евросоюза с целью их отказа от выполнения СВПД. "Никаких правовых оснований для того, чтобы мешать другим странам выполнять экономическую часть ядерной сделки, которая была одобрена Советом Безопасности ООН, у американцев нет. Это попытка примерить на себя мундир глобального экономического жандарма. Естественно, мы к этому относимся крайне негативно", - сказал Ульянов.

Оценка МАГАТЭ

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в феврале этого года подготовило новый доклад о ходе реализации Ираном обязательств в рамках СВПД. "Это уже 14-й по счету доклад. В очередной раз МАГАТЭ подтверждает, что Иран полностью соблюдает дух и букву СВПД и полностью сотрудничает с секретариатом. Ни малейших претензий к Ирану нет", - отметил Ульянов в беседе с корреспондентом ТАСС.

Кроме того, генеральный директора МАГАТЭ Юкия Амано в докладе Совету управляющих агентства 4 марта также подчеркнул, что Иран выполняет свои обязательства в рамках СВПД. По его словам, МАГАТЭ продолжает следить за тем, чтобы ядерные материалы, заявленные Ираном в соответствии с Соглашением о гарантиях, не направлялись на другие цели. "Продолжается проверка отсутствия в Иране незадекларированных ядерных материалов и другой деятельности", - подчеркивал Амано.

События вокруг ядерного досье

Проблема иранского ядерного досье резко обострилась после одностороннего выхода США из СВПД в мае 2018 года. Участниками соглашения остаются Иран и "пятерка" международных посредников (Россия, Китай, Великобритания, Германия, Франция), которые в июле прошлого года на министерском заседании совместной комиссии в Вене заявили о приверженности выполнению ядерного соглашения. МАГАТЭ, в свою очередь, в каждом докладе регулярно подчеркивает, что Иран соблюдает обязательства в рамках соглашения и его ядерная деятельность находится под самым строгим в мире режимом ядерных проверок.

Совместная комиссия по выполнению СВПД один раз в квартал на протяжении нескольких лет собиралась на заседания в Вене на уровне политических директоров Ирана и "шестерки", чтобы обсудить все вопросы вокруг СВПД. Формат заседания изменился из-за отказа США от ядерной сделки, поэтому Совместная комиссия официально преобразовалась в Иран и "пятерку" международных посредников.

После выхода США из соглашения иранская экономика столкнулась с серьезными проблемами в банковской сфере. Под давлением Вашингтона Тегеран был отключен от системы SWIFT, что серьезно затруднило финансовые взаимоотношения иранского бизнеса с иностранными партнерами. В ответ в январе 2019 года Берлин, Лондон и Париж объявили о создании специального механизма расчетов с Ираном, который позволяет поддерживать торговлю с ним в обход санкций США. Для этого во Франции с участием Великобритании и Германии была зарегистрирована проектная компания под названием INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges, "Инструмент для поддержки торговых обменов").