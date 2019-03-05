СМИ: взрывпакеты в Лондоне могут быть связаны с радикальными группировками Ирландии

ДУБЛИН, 6 марта. /ТАСС/. Обнаруженные в Лондоне во вторник три самодельных взрывных устройства (СВУ) могут быть связаны с одной из радикальных республиканских группировок в Ирландии. Об этом сообщила газета Irish Independent, указывая, что источники в ирландской полиции рассматривают такую версию как наиболее вероятную.

"Гарда Шихана [название полиции Ирландии] содействует Лондону в расследовании инцидентов, пытаясь установить причастных к изготовлению взрывпакетов", - сообщило издание. "Вероятнее всего, речь идет об одной из радикальных республиканских группировок, действующих в Ирландии, которая в ситуации приближающегося Brexit попыталась таким образом заявить о себе", - уточнила газета со ссылкой на источник в правоохранительном ведомстве. Газета напомнила также, что за последние два месяца Гарда обнаружила два тайника с оружием и взрывчаткой в приграничном с Северной Ирландией лесном районе полуострова Кулей (графство Лаут).

Телеканал Sky News ранее указал, что на обнаруженные почтовые конверты формата A4, которые идентифицированы британскими полицейскими как "небольшие самодельные взрывные устройства", были приклеены ирландские марки.

По данным Скотленд-Ярда, во вторник в 09:55 по местному времени (12:55 мск) в полицию поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета в одном из административных зданий рядом с Хитроу. Конверт был вскрыт одним из сотрудников, после чего его содержимое начало гореть. В результате инцидента никто не пострадал, а находящиеся в здании люди были эвакуированы.

Позднее, в 11:40 (14:40 мск) сотрудники британской транспортной полиции были вызваны на вокзал Ватерлоо, где в почтовом отделении был также обнаружен подозрительный предмет, который впоследствии обезвредили. Очередной вызов поступил в полицию в 12:10 (15:10 мск), на этот раз полицейские прибыли в штаб-квартиру аэропорта Сити, где также был обнаружен и нейтрализован аналогичный конверт.