CNN: власти штата Нью-Йорк расследуют страховки Trump Organization

НЬЮ-ЙОРК, 6 марта. /ТАСС/. Управление финансовых услуг штата Нью-Йорк начало расследование возможных нарушений при страховании строительной империи Trump Organization, принадлежащей президенту США Дональду Трампу, и запросило документы у ее главного страховщика - компании Aon. Об этом сообщила во вторник со ссылкой на Aon телекомпания CNN.

"Мы можем подтвердить, что получили соответствующий запрос от Управления финансовых услуг штата Нью-Йорк и в соответствии с принятой практикой намерены сотрудничать со всеми надзорными органами", - заявила телекомпании официальный представитель страховой компании Донна Мирандола. "Мы не комментируем дела, касающиеся конкретных клиентов", - добавила она.

Как пояснила CNN, отправной точкой для решения управления стали показания, которые дал на прошлой неделе в Конгрессе США бывший юрист президента Майкл Коэн. В частности, он утверждал, что руководство Trump Organization искусственно завышало стоимость активов группы. Коэн работал в этой группе компаний около 10 лет.

Коэн в декабре 2018 года был приговорен к трем годам тюремного заключения за ряд преступлений, включая уклонение от уплаты налогов, нарушение правил финансирования предвыборной кампании, махинации в банковской сфере и предоставление ложных сведений финансовым организациям США. Нарушение правил финансирования выразилось в нецелевом использовании средств, выделенных на предвыборную борьбу. Их часть была выплачена за молчание двум женщинам, утверждающим, что Трамп в прошлом вступал с ними во внебрачную связь. Речь идет об экс-порноактрисе Стефани Клиффорд и бывшей фотомодели Карен Макдугал.

Трамп еще до инаугурации заявил, что покинул все занимаемые посты в Trump Organization, чтобы передать ее под управление своих сыновей. При этом он остался владельцем компании. Вместо продажи своих активов Трамп перевел их в трастовый фонд, возглавляемый его детьми. Он также решил консолидировать все свои компании под эгидой головной группы, вести общую бухгалтерию и отчетность.