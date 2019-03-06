Болтон: США ужесточат санкции против КНДР в случае ее отказа от ядерного разоружения

НЬЮ-ЙОРК, 6 марта. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа ужесточит режим санкций в отношении КНДР в случае ее отказа осуществить ядерное разоружение. Об этом заявил в транслировавшемся во вторник интервью телеканалу Fox News помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

"В свете решения президента [Трампа] не идти на плохую сделку с Северной Кореей в Ханое мы ожидаем немало потенциальных решений со стороны Северной Кореи по поводу того, серьезно ли они настроены на дальнейшие переговоры, готовы ли они возобновить их и - что самое важное - привержены ли они обещанию сдать свои ядерные арсеналы и все, что к ним относится", - сказал Болтон.

"Если они не хотят этого, то им не будут предоставлены послабления от сокрушающих экономику санкций, наложенных на них. На самом деле эти санкции будут поступательно ужесточаться", - предупредил он и добавил, что президент США совершенно недвусмысленно говорил о подобных последствиях.

Администрация президента США рассчитывает на то, что Китай более активно станет убеждать КНДР отказаться от ядерных вооружений, добавил Болтон.

"Я считаю, что Китай ведет себя чистосердечно, когда заявляет о нежелании того, чтобы у Северной Кореи появились ядерные вооружения со средствами их доставки. Нам пригодится со стороны Китая больше активности в достижении этой цели", - отметил Болтон, констатировав уникальный характер политических и экономических отношений КНР и КНДР.

"Китайцы давно заявляют, что ядерные вооружения у Северной Кореи дестабилизируют Северо-Восточную Азию и наносят вред китайскому экономическому росту. Я считаю это совершенно верным. Поэтому Китай может сделать гораздо больше, чтобы убедить Ким Чен Ына сдать эти ядерные вооружения", - пояснил помощник президента США.

В новость были внесены изменения (05:00 мск) - приводятся подробности после третьего абзаца