Times: ирландские группировки могли направить взрывпакеты в Лондон в связи с Brexit

ТАСС, 6 марта. Самодельные взрывные устройства (СВУ) в почтовых пластиковых конвертах формата A4, обнаруженные во вторник в Лондоне, могли быть направлены из Ирландии радикальными республиканскими группировками в связи с предстоящим выходом Великобритании из ЕС (Brexit). Об этом сообщает в среду газета The Times.

На почтовых отправлениях - взрывпакетах - указан обратный дублинский адрес и наклеены марки с красными сердечками и надписями "Люблю Ирландию", которые, как определила ирландская почтовая служба, были специально выпущены для поздравительных открыток и свадебных приглашений. Почтовые миниатюры, по данным издания, "указывают на ирландских республиканцев, которые совершили схожую вылазку в 2014 году, направив по почте конверты в семь армейских призывных пунктов" Великобритании.

Нынешний инцидент, к которому могут быть причастны ирландские радикальные группировки New IRA, Continuity IRA и Arm Na Poblachta, связан со спорным механизмом "бэкстоп", позволяющим сохранить прозрачной границу между остающейся в ЕС Ирландией и покидающей сообщество в составе Соединенного Королевства Северной Ирландией, полагает The Times. Данное положение в тексте соглашения по Brexit стало камнем преткновения для Вестминстера. Британские депутаты потребовали от премьера Терезы Мэй добиться от Брюсселя юридически обязывающих гарантий того, что "бэкстоп" будет временной мерой.

По данным Скотленд-Ярда, во вторник в 09:55 по местному времени (12:55 мск) в полицию поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета в одном из административных зданий рядом с аэропортом Хитроу. Конверт был вскрыт одним из сотрудников, после чего его содержимое начало гореть. В результате инцидента никто не пострадал, а находящиеся в здании люди были эвакуированы.

Позднее, в 11:40 (14:40 мск) сотрудники британской транспортной полиции были вызваны на лондонский вокзал Ватерлоо, где в почтовом отделении был также обнаружен подозрительный предмет, который впоследствии обезвредили. Очередной вызов поступил в полицию в 12:10 (15:10 мск), на этот раз полицейские прибыли в штаб-квартиру столичного аэропорта Сити, где также был обнаружен и нейтрализован аналогичный конверт.