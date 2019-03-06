Развитие, реформа и экономика. Самые популярные слова в докладе о работе правительства КНР

ПЕКИН, 6 марта. /ТАСС/. "Развитие", "реформа" и "экономика" вошли в тройку самых употребляемых слов в докладе премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна о работе правительства. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Накануне в Китае стартовала 2-я сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган) 13-го созыва, в ходе которой парламентарии заслушают доклады о работе властных органов и, как ожидается, примут ряд важных законопроектов. Традиционно сессия открывается докладом Ли Кэцяна о работе правительства, который подводит итоги развития страны в прошлом году и ставит цели на год текущий.

Согласно подсчетам, слово "развитие" упоминалось в документе этого года 132 раза, а "реформа" и "экономика" - 92 и 51 раз соответственно. Отмечается, что с момента начала проведения Китаем политики реформ и открытости в 1978 году приоритеты развития страны, согласно докладу, менялись. Так, например, в период с 1978 по 2014 годы на первом месте было "экономическое развитие" и "социальное развитие". С 2015 года ситуация меняется - наряду с развитием экономики на первый план выходят "проблемы и модели развития".

Как отмечается в репортаже, в первую десятку по популярности также вошли "политика" (45 употреблений), "предприятия" (43), "строительство" (43), "инновации" (38), "услуги" (37), "рынок" (34) и "общество" (33).

Проходящая в Пекине сессия привлекает внимание не только политиков, экспертов, китайских и иностранных обозревателей - простые граждане тоже активно следят за политической жизнью страны. Так, по данным газеты Global Times, за два дня работы сессии ВСНП, которая проходит параллельно с сессией Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК, высший совещательный орган), публикации с хэштэгом "две сессии" в соцсети Weibo ("Вэйбо", китайский аналог Twitter) собрали более 6,4 млрд просмотров. Среди других наиболее распространенных хэштэгов - "я и две сессии", "две сессии в Китае", "две сессии - у меня есть вопрос" и другие.