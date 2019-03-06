Президент Латвии предложит автоматически предоставлять гражданство детям неграждан

РИГА, 6 марта. /ТАСС/. Президент Латвии Раймондс Вейонис в текущем месяце намерен направить в парламент предложение об автоматическом предоставлении гражданства родившимся в Латвии детям неграждан. Об этом он заявил в среду после еженедельной встречи с премьер-министром страны Кришьянисом Кариньшем.

"Дети, родившиеся в Латвии, должны стать гражданами Латвии, - сказал он. - Если же родители хотят отказаться от латвийского гражданства, пусть пишут заявление и выбирают для детей гражданство той страны, которое хотят".

Экспертная группа по сплочению общества при президенте Латвии несколько лет назад выступила с инициативой об автоматическом предоставлении гражданства республики детям неграждан, которые родятся после 1 июня 2018 года. Соответствующую законодательную инициативу в сентябре 2017 года Вейонис передал на рассмотрение в Сейм, однако парламент ее отклонил. После глава государства заявил, что намерен направить этот вопрос на повторное рассмотрение в Сейм после парламентских выборов в октябре 2018 года.

В феврале местная газета Diena со ссылкой на советника главы государства по связям с прессой Кристину Клявиниеце сообщила, что президент в ближайшее время намерен еще раз поднять вопрос об автоматическом предоставлении гражданства детям неграждан. Эту инициативу, по данным издания, в Сейме могут поддержать 50 депутатов из 100. Среди них - парламентарии от оппозиционной социал-демократической партии "Согласие", выражающей интересы русскоязычных жителей страны, и от входящих в правящую коалицию партии "Кому принадлежит государство" и объединения "Для развития/За!".

В настоящее время в Латвии проживают порядка 1,9 млн человек, из которых русскоязычные составляют около 40%. При этом свыше 252 тыс. жителей являются негражданами. С момента выхода республики из состава СССР в 1991 году они были лишены большинства политических прав, в том числе права голосовать и баллотироваться на выборах в местные органы власти, национальный и Европейский парламенты, а также принимать участие в общенациональных референдумах. Неграждане также лишены ряда социальных и экономических прав.