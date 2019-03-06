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Кризис на Украине

Порошенко предложил ввести в наблюдательный совет "Укроборонпрома" специалистов НАТО

Президент Украины также намерен инициировать международный аудит компании

КИЕВ, 6 марта. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко считает необходимым расширить наблюдательный совет концерна "Укроборонпром" за счет представителей стран НАТО.

"Я предлагаю решить вопрос о расширении наблюдательного совета концерна за счет международных специалистов из стран НАТО", - сказал он в среду на заседании Совета национальной безопасности и обороны, посвященном деятельности концерна.

Порошенко также сообщил, что инициирует международный аудит компании.

Ранее посол США на Украине Мари Йованович заявляла, что правительство Украины должно "немедленно профинансировать" аудит "Укроборонпрома" в целях борьбы с коррупцией.

Теги
УкраинаПорошенко, Петр АлексеевичКризис на Украине
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