Украина завершила формирование Высшего антикоррупционного суда

КИЕВ, 6 марта. /ТАСС/. Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) завершила конкурс на должности судей Высшего антикоррупционного суда и судей апелляционной палаты, определив победителей. Об этом в среду сообщило информагентство "Украинское новости".

"13 адвокатов, 4 научных работника и 22 судей победили в конкурсе на должности судей Высшего антикоррупционного суда, который завершился сегодня, 6 марта", - сказано в сообщении. Имена всех 39 кандидатур, которые будут представлены к назначению судьями антикоррупционного суда были названы 6 марта. Одним из победителей оказался адвокат Маркиян Галабала, который ранее представлял в украинских судах интересы экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

Закон о Высшем антикоррупционном суде был принят Верховной радой 7 июня и вступил в силу 14 июня прошлого года. Его создание являлось одним из требований Международного валютного фонда (МВФ) для продолжения кредитования Киева. Наиболее спорным моментом закона о суде стало положение о полномочиях общественного совета международных экспертов, которые контролировали подбор кандидатов в судьи. Именно участие независимых международных экспертов в отборе судей было главным требованием МВФ.

Под юрисдикцию суда подпадут уголовные дела о преступлениях коррупционной направленности, совершенные должностными лицами, при условии, что размер причиненного ущерба составит более $32 тыс.