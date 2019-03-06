США лишат виз 77 граждан Венесуэлы, в том числе чиновников правительства Мадуро

ВАШИНГТОН, 6 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты вводят визовые ограничения в отношении еще 77 венесуэльцев. Об этом заявил в среду вице-президент США Майкл Пенс.

"Сегодня Госдепартамент объявит о том, что США аннулируют 77 виз, в том числе у многих чиновников режима [президента Николаса] Мадуро и членов их семей. Мы будем продолжать привлекать к ответственности режим Мадуро до тех пор, пока не будет восстановлена свобода", - сказал Пенс, выступая перед представителями латиноамериканского сообщества в США.