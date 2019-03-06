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Политический кризис в Венесуэле
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США лишат виз 77 граждан Венесуэлы, в том числе чиновников правительства Мадуро

Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что Вашингтон продолжит привлекать к ответственности режим Мадуро до тех пор, пока не будет восстановлена свобода
Вице-президент США Майкл Пенс EPA-EFE/ERIK S. LESSER
Описание
Вице-президент США Майкл Пенс
© EPA-EFE/ERIK S. LESSER

ВАШИНГТОН, 6 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты вводят визовые ограничения в отношении еще 77 венесуэльцев. Об этом заявил в среду вице-президент США Майкл Пенс.

"Сегодня Госдепартамент объявит о том, что США аннулируют 77 виз, в том числе у многих чиновников режима [президента Николаса] Мадуро и членов их семей. Мы будем продолжать привлекать к ответственности режим Мадуро до тех пор, пока не будет восстановлена свобода", - сказал Пенс, выступая перед представителями латиноамериканского сообщества в США.

Теги
Мадуро, НиколасСШАВенесуэлаПолитический кризис в Венесуэле
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