ЦИК Украины после угроз радикалов призвал обеспечить порядок на выборах президента

КИЕВ, 6 марта. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины обратилась к сотрудникам Службы безопасности Украины (СБУ) и Национальной полиции с просьбой провести проверку угроз со стороны радикалов и обеспечить правопорядок в ходе выборов президента. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЦИК в среду.

Ранее в прессе, как сообщили в пресс-службе Центризбиркома, была распространена информация о том, что наблюдатели на избирательных участках от радикальных организаций в случае обнаружения фальсификаций будут применять силу к нарушителям. Такие действия, по мнению ЦИК, являются недопустимыми.

"Комиссия своим постановлением обратилась в Службу безопасности Украины для проведения проверки изложенных в... средствах массовой информации обстоятельств и в случае выявления оснований - принятия определенных законодательством Украины мер реагирования, а также к Национальной полиции Украины с целью принятия исчерпывающих мер по обеспечению законности и правопорядка во время очередных выборов президента Украины 31 марта 2019 в части данного вопроса", - сказано в сообщении.

Очередные президентские выборы на Украине назначены на 31 марта. Ряд политических деятелей и украинских экспертов уже назвали нынешнюю избирательную кампанию самой грязной за всю историю независимости страны.