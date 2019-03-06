Сенатор Конгресса США рассказала о случае насилия со стороны вышестоящего офицера

ТАСС, 7 марта. Пилот ВВС США с 26-летним стажем Марта Максалли, занявшая место сенатора-республиканца от штата Аризона в верхней палате Конгресса США после смерти 25 августа прошлого года Джона Маккейна, заявила, что во время службы в вооруженных силах подверглась насилию со стороны вышестоящего офицера. Об этом, как передает в среду агентство Reuters, она рассказала во время слушаний в Сенате по вопросу предотвращения случаев насилия в ВС США.

"Преступники [в ВВС США] злоупотребляют своим положением, однажды я стала жертвой преследования, во второй раз меня изнасиловал офицер более высокого ранга", - приводит агентство ее слова.

Максалли долгое время не обнародовала данную информацию в связи с недоверием к существующей системе управления в ВС США, а также по причине того, что стеснялась рассказывать о случившемся. "Долгое время я хранила молчание, однако с течением времени военная сфера начала наводняться скандалами, [военачальники] совершенно не реагировали на них, поэтому я считаю необходимым рассказать об этом", - заявила сенатор.

Как указывает агентство Блумберг, сообщения о случаях насилия в ВС США в последнее время стали появляться все чаще и чаще. В 2017 году их количество возросло на 10 процентов. Максалли во время своего выступления в Сенате призвала общественность обратить более пристальное внимание к проблеме безнаказанности военачальников, ответственных за случаи насилия в рядах американских вооруженных сил.

Губернатор Аризоны Даг Дьюси 18 декабря прошлого года сообщил, что Максалли займет должность сенатора от штата Аризона в Конгрессе США, ставшую вакантной после кончины Джона Маккейна. Джон Кайл, который временно занимал эту должность, ушел в отставку 31 декабря 2018 года.