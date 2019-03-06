Reuters: США в ближайшее время введут санкции против сотрудничающих с Мадуро банков

ВАШИНГТОН, 7 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты готовы в ближайшее время ввести санкции против иностранных банков, которые работают с венесуэльским президентом Николасом Мадуро и его правительством. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на сотрудника вашингтонской администрации высокого ранга.

По его версии, правительство Мадуро сотрудничает с иностранными финансовыми учреждениями с целью перевода и сокрытия своих денежных средств. "Они [Мадуро и его сторонники] пытаются перевести свои деньги и спрятать эти деньги в разных местах. Некоторые банки - в частности, некоторые иностранные банки - замешаны в этих действиях", - отметил представитель администрации.

Он пообещал, что американские власти в ближайшее время назовут эти финансовые учреждения. "Мы введем санкции против некоторых [из них] в ближайшие дни и недели", - заключил представитель исполнительной власти, отказавшись рассказать о деталях этих мер.

В среду помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон предупредил зарубежные финансовые институты о том, что они столкнутся с санкциями, если будут проводить транзакции в пользу Мадуро и его правительства. Во вторник спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс сообщил журналистам, что Госдепартамент допускает возможность введения так называемых вторичных санкций против иностранных физических и юридических лиц и даже правительств, которые сотрудничают с теми, кто уже состоит в черном списке Вашингтона по Венесуэле.

В среду глава МИД РФ Сергей Лавров назвал аррогантными и неправомерными заявления американской администрации об угрозе санкций в отношении тех, кто поддерживает Мадуро.