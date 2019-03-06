Демократы США отказались проводить дебаты до выборов 2020 года на телеканале Fox News

НЬЮ-ЙОРК, 7 марта. /ТАСС/. Демократы не будут проводить теледебаты своих претендентов на выдвижение кандидатом в президенты США на выборах 2020 года на платформах Fox News ввиду данных о неподобающих взаимоотношениях телеканала с администрацией республиканца Дональда Трампа. Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении председателя Национального комитета Демократической партии (НКДП) США Тома Переса.

"Я считаю, что главное направление к нашей победе идет через дальнейшее увеличение нашего электората и консолидацию всех избирателей. Именно поэтому я определил одним из приоритетов поговорить с большим перечнем потенциальных медиапартнеров, включая Fox News, - отметил председатель НКДП, упомянув недавнюю публикацию журнала The New Yorker о "неподобающих отношениях президента Трампа, его администрации и Fox News".

"Это привело меня к выводу, что данный телеканал не сможет проводить честные и нейтральные дебаты для наших кандидатов. Таким образом, Fox News не будет нашим медиапартнером в проведении дебатов во время первичных выборов демократов 2020 года", - добавил Перес. Он ранее информировал, что первые теледебаты претендентов на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии на выборах 2020 года намечены на июнь 2019 года и будут проходить в течение двух дней. Их будут транслировать телекомпании NBC, MSNBC и Telemundo, вторые теледебаты состоятся в июле и их будет транслировать телекомпания CNN.

В США отмечают, что из числа ведущих американских СМИ именно Fox News симпатизирует Трампу и пользуется расположением в Белом доме. Так, президент США регулярно смотрит именно этот телеканал, поддерживает приятельские отношения с некоторыми его ведущими и чаще всего дает интервью его журналистам.

Первые собрания партийных активистов в ходе будущей президентской кампании пройдут в штате Айова в начале февраля 2020 года. Съезд Демократической партии, на котором будет выдвинут кандидат на пост президента, состоится 13-16 июля 2020 года. На право принять у себя съезд претендуют Майами-Бич (штат Флорида), Милуоки (штат Висконсин) и Хьюстон (штат Техас). Республиканцы проведут свой съезд 24-27 августа 2020 года в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.