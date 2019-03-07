СМИ: ВМС Турции проведут учения с береговой охраной Грузии

ТБИЛИСИ, 7 марта./ТАСС/. Корабли Военно-морских сил Турции - фрегат TCG Fatih и ракетный катер TCG Kilic - прибыли в грузинский порт Батуми. Об этом сообщила в четверг тбилисская телекомпания Imedi.

Как отмечается, корабли ВМС Турции проведут в акватории Батуми совместные тренировки с сотрудниками департамента береговой охраны пограничной полиции МВД Грузии в рамках учений "Мави Ватан 2019" ("Голубая родина 2019"), которые проводит Турция в акваториях Черного, Эгейского и Средиземного морей с 27 февраля по 8 марта.

В последние 20 лет Турция активно сотрудничает с Грузией в сферах безопасности и обороны, оказывает помощь в подготовке кадров и оснащении системы береговой охраны, в приведении их уровня в соответствие со стандартами НАТО.