КИЕВ, 7 марта. /ТАСС/. Один из лидеров президентской гонки на Украине лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко решила взять на себя письменные обязательства перед избирателями, в случае невыполнения которых она готова будет уйти в отставку.

"Как кандидат в президенты я решила взять письменные обязательства перед украинцами. После избрания президентом каждый избиратель сможет проверить и контролировать эти обязательства, которые брал на себя кандидат", - заявила она в четверг на пресс-конференции в Киеве.

При этом Тимошенко не преминула уколоть действующего главу государства, отметив, что "не берет на себя обязательство закончить войну в Донбассе за две недели". Именно с таким обещанием шел на прошлые президентские выборы Петр Порошенко. "Но мир будет восстановлен, и Донбасс будет возвращен", - провозгласила кандидат не указав, однако, как именно она намерена это сделать.

Первым делом на посту главы государства в случае своего избрания Тимошенко пообещала провести референдум по тексту новой конституции. "Она лишит иммунитета неприкосновенности президента, депутатов и судей, - заявила она. - Перед законом будут все равны. Мы покончим с олигархатом".

В подтверждение своих слов Юлия Тимошенко тут же в присутствии журналистов подписала один экземпляр обязательств. "Такой листок с моей подписью получит каждый избиратель", - заверила кандидат в президенты, пообещав покинуть пост президента в случае, если не сдержит слово.

Согласно последним опросам общественного мнения, лидером предвыборной гонки остается популярный на Украине шоумен Владимир Зеленский, который выдвинут его же партией "Слуга народа". Действующий глава государства Петр Порошенко и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко борются за второе место, которое бы позволило им попасть во второй тур. Выборы назначены на 31 марта.