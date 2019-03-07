ОБСЕ осудила нападение на сотрудников Радио "Свобода" на Украине

ТАСС, 7 марта. Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир осудил нападение на журналистов радио "Свобода" на Украине и призвал власти страны расследовать этот инцидент. Об этом он написал в четверг на своей официальной странице в сети Twitter.

"Я осуждаю вчерашнее нападение на занимавшихся журналистскими расследованиями сотрудников программы "Схемы" Радио "Свобода" в Киевской области и призываю власти на Украине безотлагательно расследовать этот инцидент, - заявил Арлем Дезир. - Насилие против журналистов неприемлемо, ему необходимо противодействовать всей силой закона".

Как сообщило главное управление полиции Киевской области, 6 марта 2019 года неизвестные напали на журналистов Радио "Свобода", которые находились в здании администрации села Чабаны в Киевской области. В результате один из сотрудников радиостанции получил травмы, была повреждена аппаратура. Имя пострадавшего не называется, известно, что он журналист проекта "Схемы", который занимается расследованиями коррупционных преступлений украинских чиновников.

Полиция возбудила уголовное дело по статье "препятствование профессиональной деятельности журналистов".