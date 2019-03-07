Кандидат в президенты Украины Добродомов снял свою кандидатуру с выборов в пользу Гриценко

КИЕВ, 7 марта. /ТАСС/. Кандидат в президенты Украины, внефракционный депутат Верховной рады Дмитрий Добродомов заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов главы государства в пользу лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко.

"Я сегодня подал заявление в ЦИК, собственно, буквально только что. об отказе от участии в президентской кампании в пользу Анатолия Гриценко", - сказал он в эфире телеканала NewsOne.

Очередные президентские выборы на Украине назначены на 31 марта. Центризбирком страны зарегистрировал рекордное количество кандидатов на пост главы государства - 44, затем четверо из них заявили о выходе из президентской гонки. Четверг - последний день, когда кандидаты в президенты могут снять свои кандидатуры с выборов. 8 марта ЦИК Украины опубликует итоговую версию избирательного бюллетеня.

Согласно последним опросам, лидирует в рейтинге шоумен Владимир Зеленский, а второе и третье места делят между собой действующий президент Петр Порошенко и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. За Добродомова, согласно опросам, готовы проголосовать 0,1% населения. За Гриценко- 3,4%.