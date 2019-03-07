Le Monde: МИД Франции оштрафовали на €450 тыс. за низкое число женщин на важных постах

ПАРИЖ, 7 марта. /ТАСС/. Французское государство оштрафовало МИД страны на €450 тыс. за недостаточное назначение женщин на ведущие посты в его структурах в 2017 году. Об этом сообщила в четверг газета Le Monde.

Согласно закону от 2012 года о паритетном представительстве полов, на ведущих постах в государственных ведомствах, а также в различного рода крупных фирмах и корпорациях должно находиться не менее 40% женщин. В 2017 году показатель для французского дипломатического ведомства равнялся лишь 29%. Назначенный судом штраф составил €90 тыс. за каждое из пяти недостающих до установленной квоты мест.

Как сообщил газете Le Monde представитель МИД Франции, ведомство в дальнейшем приложило все необходимые усилия и "в 2018 году ситуация была нормализована - был достигнут показатель в 39%". По данным газеты, МИД находится далеко не во главе списка нарушителей закона от 2012 года - в частности министерство экономики и финансов было ранее оштрафовано на €1,7 млн.

Анализируя имеющиеся данные о назначениях в МИД, Le Monde отмечает, что общая цифра в то же время скрывает значительные диспропорции в этой сфере по различным категориям работников. Так, на постах послов у Франции в настоящее время находятся менее 26% женщин (в том числе это полномочные представители в Москве, Киеве и Копенгагене. Для женщин-консулов показатель составляет еще меньше - 24%.

В то же время на исполнительных должностях, в "категории С (Сэ)" по французской терминологии, насчитывается 64% представительниц прекрасного пола. Для высших же категорий А и А+ (руководители отделов и послы) показатель составляет 34%. Один из руководящих сотрудников МИД, фамилия которого не приводится, сообщил в этой связи Le Monde, что низкое число женщин на ведущих постах во многом связано с нехваткой женских кадров в дипломатической сфере страны. Ситуация усложняется и тем, что по существующим правилам на ведущих постах в МИД ротация должна проводиться каждые три-четыре года.

Первая женщина-дипломат, Сюзан Боррель, появилась во французском МИД в 1930 году. Первой женщиной-послом стала в 1972 году Марсель Кампана, назначенная представлять Францию в Панаме. На самые важные посты - в Вашингтон и в ООН (Нью-Йорк) французский МИД никогда еще не назначал женщин.