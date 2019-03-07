Премьер-министр Словакии обвинил президента республики в некомпетентности

ТАСС, 7 марта. В некомпетентности, высокомерии и грубом вмешательстве в проходящую в Словакии кампанию перед намеченными на 16 марта президентскими выборами обвинил в четверг действующего главу государства Андрея Киску премьер-министр республики, один из лидеров партии "Направление - социальная демократия" Петер Пеллегрини. Его слова привело Словацкое радио.

"С повышенным беспокойством воспринимаю заявления, звучащие из президентского дворца в адрес одного из наших лучших дипломатов [замглавы Еврокомиссии и кандидата в президенты от партии "Направление - социальная демократия"] Мароша Шефчовича, - отметил премьер. - Он всегда, в отличии от президента Андрея Киски, достойно представлял Словакию и защищал наши интересы. Марош Шефчович не был фигурантом ни одного скандала, как Андрей Киска. Президент высокомерно и недостойно [его поста] порочит [в ходе проходящей президентской кампании] Мароша Шефчовича".

Пеллегрини призвал Киску "высказаться по адресу [других зарегистрированных] кандидатов [в президенты Словакии], которые абсолютно не уважают традиции и ценности нашей истории, которые ставят под сомнения зверства, совершенные [фашистами] во время Второй мировой войны, и которые могут создать серьезную угрозу для демократического развития Словакии".

Премьер сделал столь острое заявление после последовавшей в среду реакции президента на слова Мароша Шефчовича о том, что тот, если станет главой государства, не будет освобождать от уголовной ответственности вышедших в отставку руководителей республики. Долларовому миллионеру Киске, как он сам недавно признался журналистам, грозит до 12 лет заключения за финансовые махинации в одной из принадлежащих ему фирм. Из-за этого скандала политик, пришедший пять лет назад в большую политику из бизнеса, отказался от переизбрания на второй президентский срок.

За кресло словацкого президента борются 13 претендентов. Среди них находятся, в частности, представители крайне правой части политического спектра республики. Опросы населения демонстрируют наибольшую поддержку избирателей Марошу Шефчовичу и лидеру внепарламентской либеральной партии "Прогрессивная Словакия" Зузане Чапутовой, которая недавно сказала, что в случае избрания главой государства убережет Киску от уголовного преследования.