МИД Австрии обвинил Украину в цензуре из-за запрета на въезд австрийскому журналисту

ВЕНА, 7 марта. /ТАСС/. Австрия осуждает действия властей Украины из-за запрета на въезд журналисту австрийской телекомпании ORF Кристиану Вершюцу. Об этом заявила в четверг министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

"Запрет на въезд для корреспондента ORF Кристиана Вершюца на Украину является неприемлемым в Европе актом цензуры. Мы осуждаем этот шаг, который полностью несовместим с европейскими основными ценностями, и призываем к немедленному снятию запрета", - написала Кнайсль в Twitter.

В декабре 2018 года известный австрийский журналист и репортер австрийской телерадиокомпании ORF на Украине Кристиан Вершюц заявил, что опасается за свою жизнь в этой стране и призвал австрийское правительство и руководство ORF повлиять на украинское правительство с целью прекратить строить препятствия для журналистской работы. Он также указывал, что украинские власти отказывают ему в аккредитации.

По данным украинских СМИ, власти Украины приняли в четверг решение запретить на один год въезд австрийскому репортеру Вершюцу.