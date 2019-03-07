Пентагон заверил, что Белый дом не настаивает на выводе войск из Сирии в сжатые сроки

ВАШИНГТОН, 7 марта. /ТАСС/. Белый дом не оказывает давление на министерство обороны США, принуждая его вывести американские войска из Сирии в сжатые сроки к какой-то конкретной дате. С таким заявлением выступил в четверг глава Центрального командования (СЕНТКОМ) Вооруженных сил (ВС) США генерал Джозеф Вотел, комментируя разгром террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии и Ираке.

"Что движет темпами вывода [американских войск из Сирии], так это, конечно, наша боевая задача, заключающаяся в разгроме ИГ. К этому приковано наше основное внимание. Мы [параллельно] добиваемся защиты своего личного состава тем, что не выводим силы таким образом, который усиливает для них угрозы. На меня сейчас не оказывают давление, призванное обеспечить [вывод войск из Сирии] к какому-то конкретному времени", - заявил генерал на слушаниях в комитете по делам ВС Палаты представителей Конгресса США.

В зону оперативной ответственности СЕНТКОМ входит прежде всего Ближний Восток и Северная Африка.

О выводе войск США из Сирии

В Сирии до настоящего времени находились порядка 2,2 - 2,5 тыс. американских военнослужащих. Трамп объявил 19 декабря о решении отозвать американские силы. Предполагалось, что США выведут войска в течение 60-100 дней.

Вотел 10 февраля сообщил, что вывод американского воинского контингента из Сирии может начаться в течение нескольких недель, однако решающим фактором будет оперативная обстановка на месте. Впоследствии высшие чины Пентагона, согласно публикациям в американской печати, фактически уговорили Трампа в значительной степени пересмотреть первоначальное решение и оставить в Сирии часть сил США.

Как пояснили в конце февраля должностные лица администрации США высокого ранга, Вашингтон намерен оставить в общей сложности 400 своих военнослужащих на двух базах (по 200 на каждой): в созданной США в одностороннем порядке зоне безопасности Эт-Танф близ иорданской границы, а также на северо-востоке Сирии.

Предполагается, что американские военнослужащие будут оставаться в Сирии вместе с европейскими. Численность солдат западного контингента в Сирии в целом составит, как уточняется в американской печати, от 800 до 1,5 тыс. человек. При этом часть СМИ пишет, что в это число включено и американское военное присутствие. Несколько дней тому назад европейские союзники США, как признавали официальные лица в Вашингтоне, уведомили, что не будут оставаться в Сирии, если оттуда полностью уйдут американские войска.

Сформировать этот контингент США, по имеющимся данным, хотели бы к концу апреля.