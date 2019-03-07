Председатель ОБСЕ призвал не спекулировать по поводу возможной миссии ООН в Донбассе

ООН, 7 марта. /ТАСС/. Председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак посоветовал не спекулировать по поводу возможной миротворческой миссии ООН в Донбассе и призвал сосредоточиться на уже существующих механизмах урегулирования конфликта на юго-востоке Украины.

"Принимать решение по этому поводу должен Совет Безопасности ООН, - сказал Лайчак в четверг, отвечая на соответствующий вопрос. - Сейчас у нас есть то, что есть, вопрос о миссии ООН не обсуждается. Если решение будет, мы пойдем ему навстречу".

"В настоящее время я думаю, что не стоит спекулировать о гипотетической [миротворческой] миссии ООН [в Донбассе]. Нам нужно использовать механизм, который есть сейчас, это Специальная мониторинговая миссия, трехсторонние контакты и "нормандский формат", - подчеркнул он.

В январе спецпредставитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил о существовании некоего нового плана по урегулированию взамен Минских соглашений. Он предполагает подключение к процессу ООН путем направления на Украину полицейской миссии и создание под эгидой Евросоюза Агентства по восстановлению региона.

Позднее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в ходе визита в Вашингтон заявил о разработке Киевом "нового формата" возвращения и реинтеграции Донбасса - "Механизма новых шагов". По его словам, применению новой стратегии предшествует подготовительный этап - "формирование необходимого правового поля, введение коммуникационной стратегии, определение статуса Специальной международной миротворческой миссии, создание программ мониторинга, консультативной и ресурсной помощи".