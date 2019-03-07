В Донбассе вступило в силу "весеннее перемирие"

ТАСС, 8 марта. В зоне конфликта в Донбассе вступило в силу соглашение о прекращении огня, согласованное накануне подгруппой по безопасности контактной группы по урегулированию на востоке Украины. Так называемое весеннее перемирие объявлено с полуночи по киевскому времени (01:00 мск).

Идею о перезапуске перемирия предложил координатор ОБСЕ в подгруппе по безопасности еще 27 февраля на очередном заседании контактной группы в Минске. Однако украинская сторона инициативу о начале "весеннего перемирия" с 6 марта отвергла. Позднее было решено вернуться к этому вопросу и обсудить его 7 марта в режиме видеоконференции.

В итоге договоренность была все-таки достигнута. Как отметил полпред РФ в контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов, для того, чтобы убедить стороны конфликта договориться о прекращения огня, потребовались усилия посредников - представителей ОБСЕ и Российской Федерации.

При этом провозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) сразу заявили о готовности выполнять условия "весеннего перемирия". В МИД ДНР в Telegram-канале отметили, что соглашение было достигнуто "благодаря настойчивости и активной позиции координаторов от ОБСЕ", которые позволили "преодолеть деструктивное упорство представителей Киева и получить их согласие на введение перемирия". Со своей стороны, в Народной милиции ЛНР подчеркнули, что республика "всегда выражала стремление к мирному урегулированию конфликта и считает это одной из приоритетных задач".

Киевские силовики пока не объявляли о своей готовности соблюдать режим тишины.