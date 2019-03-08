Электроснабжение в Венесуэле обещают восстановить в ближайшие часы

КАРАКАС, 8 марта. /ТАСС/. Электроснабжение в Венесуэле полностью восстановят в ближайшие часы. Об этом заявил вице-президент по вопросам связи и культуры, министр связи и информации страны Хорхе Родригес в эфире государственного телевидения.

"В ближайшие часы электроснабжение на территории Венесуэлы будет восстановлено на 100%, - сказал он. - В штатах Монагас, Ансоатеги и Нуэва-Эспарта подача электричества уже возобновлена".

Родригес подтвердил, что причиной отключения электричества был саботаж на ГЭС имени Симона Боливара. "Задачей было оставить народ Венесуэлы на несколько дней без света, лишить электроснабжения жизненно важные отрасли", - добавил он.

В четверг Каракас и 20 штатов Венесуэлы из 23 остались без энергоснабжения. По данным Национальной электрической компании, причиной случившегося стал саботаж на ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар, крупнейшей в стране. Президент страны Николас Мадуро обвинил в случившемся "американский империализм".