В минюсте Финляндии заявили, что отставка кабмина не повлияет на сроки выборов в парламент

ХЕЛЬСИНКИ, 8 марта. /ТАСС/. Уход в отставку правительства Финляндии не повлияет на сроки проведения в стране парламентских выборов, которые пройдут, как запланировано, 14 апреля. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба министерства юстиции республики.

"Отставка правительства не повлияет на расписание парламентских выборов. Они запланированы на воскресенье, 14 апреля. Досрочное голосование состоится в Финляндии 3-9 апреля, за рубежом - 3-6 апреля", - говорится в сообщении.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё принял от премьер-министра Юхи Сипиля прошение об отставке правительства. Глава государства одобрил прошение и "попросил правительство продолжить исполнение своих служебных обязанностей" до конца срока полномочий.

Премьер решил попросить отставки кабмина у президента из-за неудачи реформы системы социального обеспечения и здравоохранения, по которой правительство не смогло согласовать позицию.

Предыдущие парламентские выборы состоялись в Финляндии весной 2015 года. По их итогам было сформировано трехпартийное правительство в составе "Финляндского центра", Национальной коалиционной партии и "Истинных финнов". В 2017 году в результате внутрипартийного раскола "Истинные финны" перешли в оппозицию, отделившееся от них "Синее будущее" осталось в составе кабмина.