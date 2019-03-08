Глава МИД Австрии намерена обсудить с ЕС запрет Украины на въезд австрийскому репортеру

ВЕНА, 8 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль намерена вынести вопрос запрета Украины на въезд репортеру австрийской телекомпании ORF Кристиану Вершюцу на повестку дня заседания глав МИД стран ЕС в Брюсселе 18 марта. Об этом сообщили в МИД Австрии в пятницу, пишет Австрийское агентство печати.

Во внешнеполитическом ведомстве назвали причиной этого целый ряд придирок к журналисту во время работы.

7 марта украинское внешнеполитическое ведомство уведомило посольство Австрии в Киеве о запрете на въезд сроком на один год для руководителя бюро австрийской телерадиокомпании ORF в Киеве Кристиана Вершюца. Украинская сторона обвинила журналиста в нарушении государственной границы, оправдании воссоединения Крыма с Россией и антиукраинской пропаганде. Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в ответ на это обвинила Украину в цензуре, осудила действия Киева и призвала снять запрет на въезд.

В декабре 2018 года Кристиан Вершюц заявлял, что опасается за свою жизнь на Украине, призвал австрийское правительство и руководство ORF повлиять на украинское правительство с целью прекратить строить препятствия для журналистской работы. Он также указывал, что украинские власти отказывают ему в аккредитации.