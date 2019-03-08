Сторонники Мадуро пообещали защищать родину "со светом или без него"

КАРАКАС, 8 марта. /Корр. ТАСС Владимир Костырев/. Сторонники президента Венесуэлы Николаса Мадуро в пятницу на митинге, прошедшем на площади Боливара в центре столицы, пообещали защищать свою страну в любых условиях, в том числе в случае дальнейшего отсутствия энергоснабжения. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Утром в Каракасе состоялось шествие по центру города по случаю Международного женского дня. Несмотря на трудности с движением транспорта, вызванными перебоями с электроэнергией, в акции приняли участие не менее 300 человек. Шествие завершилось на площади Боливара, где состоялся митинг и разрешили выступить всем желающим. Выступления в основном касались отсутствия света почти на всей территории страны.

"В том, что нет света, виноваты империалисты, гринго", - заявил один из них. "Со светом или без него мы будем защищать родину!" - пообещала другая выступающая. Участники митинга подчеркивали, что поддерживают законного президента Николаса Мадуро.

Схожее мнение высказывали другие жители центральной части города - муниципалитета Либертадор. По их мнению, в отключении электричества "виноваты гринго - американцы".

В остальном обстановка в Каракасе спокойная. На улицах не заметно акций протеста, в том числе в традиционных местах сбора оппозиции - районах Лас-Мерседес и Альтамира. При этом часть жителей города, особенно в социальных сетях, критикуют правительство за долгое отсутствие электроэнергии.

Нападение "империализма и его союзников"

Председатель Конституционной ассамблеи Венесуэлы Дьосдадо Кабельо обвинил "империализм и его союзников" в нападении на энергетическую систему страны, от которой страдают как сторонники властей, так и противники.

"Империализм и его союзники напали на нашу национальную электроэнергетическую систему, оставив и чавистов, и их противников без света", - написал он на своей странице в Twitter.

Политик также призвал народ Венесуэлы "продолжать сопротивляться и бороться [с врагами]". "Они не справятся с нами, и мы победим", - добавил он.

Отключение света

В четверг вечером Каракас и большинство штатов страны остались без энергоснабжения. По данным местной прессы, речь идет от 20 до 22 штатов, причем всего в Венесуэле их 23, не считая столицы страны Каракаса, который выделен в отдельный федеральный округ. Таким образом, электричество отсутствует практически на всей территории страны уже около 18 часов. По словам жителей Каракаса, это самое длительное на их памяти отключение электроэнергии в столице страны.

По данным Национальной электрической компании, причиной случившегося стал саботаж на ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар, крупнейшей в стране. Президент страны Николас Мадуро обвинил в случившемся "американский империализм".